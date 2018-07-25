Tayvan K.Koreli balıkçı çalıştırmayacak

Tayvan'dan yapılan açıklamada, Tayvanlı teknelerde çalışan son üç Kuzey Korelinin ay sonuna kadar uygun limanlarda kıyıya çıkarılacağı ve diğerlerinin işe alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu üyesi olarak uluslararası eylemlere tutarlı ve etkin şekilde bağlı olunduğu kaydedildi. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik üç ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Vira Haber