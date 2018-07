Suyun altında suçu aydınlatıyorlar

İzmir, Manisa ve Uşak'ta su altı arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü kurbağa adamları, suya atılan suç unsurları, boğulma vakaları, kayıplar, deniz kazaları gibi su altında her türlü suçun önlemesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıyor.

Görevleri sadece su altında insan kurtarmak, doğal afetlerde arama yapmak olmayan ekipler, deniz dibinde olay yeri incelemesi de yapıyor. Bir olayın ardından, denize veya göle atılması muhtemel suç unsurlarını araştıran ekipler, birçok olayın da aydınlatılmasını sağlıyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda dalış yapan kurbağa adamlar, polis üniformasından çok dalgıç kıyafeti giyiyor. Deniz Liman Şube Müdürü Alper Tuğbay, 10 kişilik bir ekiple İzmir, Manisa ve Uşak illeri sınırları içerisinde görev yaptıklarını belirtti.

Çok tecrübeli bir ekiple çalıştığını ifade eden Tuğbay, kurbağa adam olmak için zorlu bir süreçten geçildiğini anlattı.

"Su şartlarını kabul etmiş oluyor"

Tüm sınavları başarıyla geçen öğrencilerin atama yapılarak göreve başladığını belirten Tuğbay, "Kurbağa adam, atamanın ardından ilk görev yerine vardığında artık su şartlarını seçmeyeceğini kabul etmiş oluyor. Bizim için artık göl, ırmak, kirli su, dere, derin su, soğuk su, buz altı, buz üstü herhangi bir seçim şansı kalmıyor. Nerede görev varsa sadece bu görevi yerine getirmeyi düşünüyoruz. Bu sebeple her gün kendimizi görev şartlarına hazır tutmaya çalışıyoruz. Kondüsyon çalışmalarıyla ve eğitim dalışlarıyla kendimizi görevlere hazır tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Görevlerinin büyük bölümünü boğulma ve delil arama gibi vakaların oluşturduğunu ifade eden Tuğbay, bunların yanı sıra su ürünleri avcılığı denetimi, denizde devriye ve deniz yoluyla her türlü kaçakçılığın da önüne geçmek için de görev yaptıklarını aktardı.

"17 yıllık bir suç aydınlatıldı"

Her türlü su ortamı için düzenli eğitim yaptıklarını ve profesyonel bir ekiple çalıştığını dile getiren Tuğbay, şöyle konuştu:"Kurbağa adamlar, her türlü su ortamında kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ve delillerle birlikte ceset çıkarmakla görevli. Önce, delilleri arama görevi gerçekleştiririz. Bulduğumuz zaman da imkanların el verdiği kadar su altında ölçümlemesi fotoğraflaması gibi su altı çalışmaları yaparız. Daha sonra da delil niteliği bozulmayacak şekilde gerekli paketleme yapıp teknik ekibe teslim ederiz. Bu şekilde çıkardığımız bir suç aletinde 17 yıllık bir suçun aydınlatıldığı oldu. Tabii bu bizim için inanılmaz bir mutluluk, bir şeyi başarmanın verdiği mutluluk çok güzel."

"Düzenli dalış ve eğitim yapıyoruz"

Tuğbay, herhangi bir dalış görevi olmadığı zamanlarda da performans ve kabiliyetlerini koruyabilmek için düzenli eğitim dalışı ve spor yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Su altında basınç altında çalışmak bütün dünyada zor meslekler grubunda. Kurbağa adamlar ve dalgıçlar da bu grupta. Gerçekten İzmir ekibi olarak bizler dünya standartlarında görev yapan bir ekibiz. Ekibimizle kıyaslayabileceğimiz bir ülke de yok. Bizim kullandığımız solunum tanklarının içeriği çok önemli. Bu nedenle her gün düzenli eğitim yaparak kendimizi her türlü ortama hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Örneğin akarsu ortamları çok zorlu yerlerdir. İnsanı akıntı alıp bir mağara oyuğuna kapatıp orada bırakabilir. Bu yüzden fiziki ve psikolojik şartlara da kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Gelen ihbarlara en hızlı şeklide müdahale etmeye çalışıyoruz. Can kurtarma faaliyeti olduğu sürece gece gündüz demeden görev başındayız. Can kurtarma değil de delil çıkartma faaliyetiyse o zaman bunu gündüz ışığında yapmamız her zaman suçun daha iyi aydınlatılması için doğrudur. Bizim için vatandaşın canı her şeyden önemli o ayrı bir nokta ama delil arayacağımız zaman hava şartlarını değerlendirmek bizim için daima daha önemlidir."

