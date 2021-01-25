Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan'dan Açıklama: Gemi Türk Sahipli veya Türk Bayraklı Değil
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi ile ilgili olarak, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik, geminin teknik işletmesinden sorumludur" dedi.
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Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi ile ilgili olarak, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur" dedi.
Vira Haber
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Etiketler : boden denizcilik, mv mozart, gine körfezi, korsan saldırısı
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