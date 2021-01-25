Askeri Cuntadan Arnavutluk'a Yüzerek Kaçan Yunan Eski Bakan Denizde Ölü Bulundu

Atina Haber Ajansı'na göre eski sosyalist bakan Sifis Valirakis, pazar günü Evia adası açıklarında hayatını kaybetti.

77 yaşındaki Valirakis'in eşi, eski bakanın kaybolması üzerine sahil güvenlik ekiplerini aradı. Yapılan arama çalışmasında, önce Valirakis'in şişme botu bir adacık yakınlarında motoru çalışır halde bulundu. Daha sonra yaklaşık bir deniz mili uzaklıkta eski bakanın cesedine ulaşıldı.

Valirakis, 1967-74 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri rejime karşı savaşan militan grup Panhellenik Kurtuluş Ordusu'nun bir üyesiydi.

Askeri cuntaya karşı düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıya katılan da Valirakis, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kampında eğitim gördü. 1971'de tutuklandı ve Korfu Adası'nda hapsedildi.

Valirakis, bir yıl sonra cezaevinden kaçmayı başardı ve yüzerek Arnavutluk’a ulaştı.

Vira Haber