Bodrum açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, deniz yatağı üzerinde yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, deniz yatağı üzerinde yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında deniz yatağı üzerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : muğla, bodrum, düzensiz göç
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