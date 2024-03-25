Bodrum-Anamur Arası Denizlerde Fırtına
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Bodrum ve Mersin Anamur arasında kalan denizlerde fırtına uyarısında bulundu.
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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Anamur arasında yarın (25.03.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü (26.03.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum-Anamur, Fırtına, Meteoroloji
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