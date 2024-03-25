Bodrum-Anamur Arası Denizlerde Fırtına

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Anamur arasında yarın (25.03.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü (26.03.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber