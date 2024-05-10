Bodrum-Anamur Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Mersin Anamur arasındaki kalan denizlerde fırtına yaşanacağını açıklandı.
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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre denizlerimizde (Bodrum-Anamur) rüzgarın, yarın (10.05.2024 Cuma) öğle saatlerinde doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Meteoroloji, Bodrum-Anamur, Fırtına
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