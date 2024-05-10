Bodrum-Anamur Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre denizlerimizde (Bodrum-Anamur) rüzgarın, yarın (10.05.2024 Cuma) öğle saatlerinde doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber