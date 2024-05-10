Gökçeada’ya Yapılacak Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “10.05.2024 Cuma Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.30, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Vira Haber