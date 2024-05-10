Gökçeada’ya Yapılacak Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “10.05.2024 Cuma Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.30, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Gökçeada, Feribot Seferleri, Çanakkale, Gestaş
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