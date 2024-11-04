Bodrum Cruise Port’tan Gençlere Denizcilik ve Çevre Eğitimi

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, öğrencilerin denizcilik faaliyetleri ve çevre bilinci kazanmaları için yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini sezonun son etkinliği ile tamamladı. Bodrum Cruise Port, limanda bulunan Marella Discovery gemisinin mürettebatı ve etkinliğe katılan liseli öğrenciler ile birlikte plaj temizliği yaptı. Öğrenciler temizlik etkinliğinin ardından, Marella Discovery gemisini gezerek, bir yolcu gemisi deneyimi yaşadılar.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, gençlerin ve çocukların denizcilik faaliyetleri ve çevre bilinci kazanmaları için yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini yılın son etkinliği ile tamamladı. Bodrum Cruise Port ve limanda bulunan Marella Discovery gemisinin mürettebatı, Ayşe Gülsevim-Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile Giritli Teyze Plajı’nda kıyı temizliği gerçekleştirdiler. Temizlik etkinliğinin ardından öğrenciler, Bodrum Cruise Port’ta marina, gümrüklü ve gümrüksüz alanlar, pasaport ve gümrük yetkililerinin yürüttüğü işlemler hakkında kapsamlı bir tanıtımı içeren özel bir deneyim yaşadılar. Ayrıca öğrenciler, limanda Kılavuz Kaptanlık mesleği hakkında bilgi edindiler ve Marella Discovery gemisini keşfe çıktılar.

Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye’de deniz kurtarma konusunda ücretsiz hizmet veren tek sivil toplum kuruluşu olan Bodrum Deniz Kurtarma Başkanı Atilla Suyolcu, öğrencilere ve Marella ekibine "Yaşam" adlı deniz ambulansı ve denizde acil müdahale operasyonları üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Suyolcu, Bodrum sınırları içinde deniz kurtarma operasyonlarının nasıl yürütüldüğüne dair değerli bilgiler sundu.

‘Gelecek nesilleri desteklemeye kararlıyız’

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, "Gelecek nesillere denizcilik ve çevre sorumluluğu konusunda eğitim verme konusundaki iş birliklerinden dolayı Marella Discovery kaptan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Global Ports Holding olarak, dünya genelindeki tüm limanlarımızla birlikte geleceğimizi sürdürülebilir bir şekilde inşa etmek ve okyanuslarımızı korumak adına gelecek nesillerin denizcilik faaliyetleri ve çevre bilinci kazanmasını desteklemeye kararlıyız" dedi.

Vira Haber