Mavi, Seyirle Buluştu

Denizi ve gemileri merkezine alarak insan hayatına fener olan eserleriyle tanınan Ressam Ayşen Can’ın, beşinci kişisel sergisi “Mavi Seyir” Üsküdar The Bosphorus House’da kapılarını açtı. Yolculuk ve seyri buluşturan 54 eserin yer alacağı serginin amiral eseri ise yine Atatürk ve Türk ulusunu anlatan tablo oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve eşi Barış Dedetaş’ın da hazır bulunduğu açılışta, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Yaşar Canca, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Kazım Bakan, İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama Araştırma Merkezi (İTÜBOA) Onursal Başkanı Kapt. Saim Oğuzülgen, Kıyı Emniyeti Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arslan Dede, Deniz Emniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Kapt. Cahit İstikbal, TK Tuzla Tersanesi Genel Müdürü Levent Sorer, Nippon Paint Marine İş Geliştirme ve Ticari Satış Direktörü Cengiz Karabüber, Kuzey Marine Yönetim Kurulu Başkanı Emin Yaşacan, Çankırı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Selçuk Baydar, Çankırı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Önder Tozan ve Özkan Prodüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özkan da sanatçıyı yalnız bırakmadı.

Sanatı Üsküdar’a bekliyoruz

Ressam Ayşen Can, eşi Kapt. Mustafa Can, çocukları Nuri Mert Can ve Ceren Esin Can ile beraber kurdeleyi kesen “denizci” Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar’da denizi ve denizciliği anlatan daha çok sanat faaliyeti görmek istediklerini ve her konuda tüm sanatçılara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Seyir doğumla başlıyor

Son üç serginini merkezine ‘seyri’ koyan Ressam Ayşen Can ise, insanın seyrinin doğumuyla başlayıp ölümüne kadar devam ettiği hatırlattı. Uzak yol gemi kaptanı olan eşiyle beraber altı yıl boyunca denizlerde yaşadığını, oğlunu da altı yaşına kadar gemilerde büyüttüğünü söyledi. Can, “Bu süre boyunca hem ülkelerin kültürlerini hem de gemide yaşamı uzun uzun seyrettim. Önceki iki sergim “Sır-lı Seyir” ve “Işığın Seyr-i”nde de yine eş zamanlı olarak bu iki eyleme atıf vardı. Zaman zaman birbirinin devamı gibi gözüken, aslındaysa hiç bitmeyecek bir yolculuğun seyrini tuvale aktarıyorum ve ‘seyir’ hep devam ediyor” dedi.



Çapa hayata tutunmaktır

Eserleriyle insan seyrini anlatırken gemilerin lumbuz, dümen, pusula ve çapa gibi parçalarını özellikle kullandığını dile getiren Can, “Gemiler aslında bir çok sorunun ve mutluluğun kısacası hayatın eş zamanlı olarak sıkıştırdığı demir yığınlardır. Örneğin çapa, zor zamanlarda geminin yardımına koşarak durmasını, durup düşünmesini sağlar. Yani bir bakıma gemiyi hayata bağlar. Pusula hayatınızın yönünü gösterir size. Yanlış pusula okuması sizi içinden çıkamayacağınız anlara götürür” dedi.

Bağımsızlığın seyri Cumhuriyet

Bir Türk kadını olarak her sergisinde ulusal değerleri merkezine alan ana bir eser meydana çıkardığını belirten Can, “Önceki sergimde Atatürk ve Kartal İstimbotunu, ‘Geldikleri Gibi Giderler’ adlı eserimde anlatırken, bu sergimde ise Atatürk ve Türk Ulusu’nun O’na ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de gösterdiği sevgi selini, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözleriyle perçinliyorum. Bütün bu duruşumun altında ise yine bir seyir ama bu sefer bağımsızlığımız sonsuza kadar sürecek seyri olan Cumhuriyet’i yerleştiriyorum”

Eşarp geleneğine devam

Sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Can, her sergisinde bir eserini eşarplara bastırıyor ve elde edilen geliri öğrencilere burs olarak ulaştırılması için İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) ve Çankırı Eğitim ve Kültür Vakfı’na aktarıyor. Can, ziyaretçilerden çok ilgi gören eşarp geleneğini bu sergisinde de devam ettiriyor. Sergi, The Bosphorus House’da 12 Kasım 2024’e kadar açık kalacak.

Daimi koleksiyonlarda eserleri bulunuyor

Ayşen Can’ın bir önceki sergisinin amiral eseri olan ve Atatürk ile Kartal İstimbotunu aynı eserde buluşturan “Geldikleri Gibi Giderler” adlı eseri yoğun ilgi görmüş hatta serginin açılmasından bir gün önce Türkiye’nin önemli tersanelerinden biri tarafından satın alınarak daimi koleksiyona katılmıştı. Bazı eserleri yine denizcilik firmaları ve denizcilik müzelerinin daimi koleksiyonlarında bulunan Can, halen çalışmalarını kendisine ait Şen Atölye’de sürdürüyor.

Ressam Ayşen Can Kimdir?

Ressam Ayşen Can Ankara’da yaşamış ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır. Kaptan olan eşiyle 6 sene dünya denizlerini dolaşıp 30’dan fazla ülkeye gitmiştir. Bu gittiği ülkelerde sanat müzelerini gezip, araştırmalar yapmıştır. Geminin şartları nedeniyle karakalem çalışıp ve bol bol fotoğraf çekmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra denizden ve denizdeki yaşamdan çok etkilenip deniz konulu resimlerini çalışmaya başlamıştır.

Dört kişisel sergi ve çok sayıda karma sergilere, çalıştaylara ve sempozyumlara katılmıştır. Türkiye’de ve yurtdışında resmi ve özel koleksiyonlarda resimleri yer almaktadır. Ayrıca eserlerinden iki tanesi de denizcilik müzesinde sergilenmektedir. Sanatçı çalışmalarını İstanbul’daki kendine ait Şen Atölye ’de sürdürmekte ve resim dersleri vermektedir.

Kişisel sergiler

2021 l Sır-lı Seyir

2018 l Işığın Seyr-i | İstanbul

2015 l Zevk-i Rengi Aşk | İstanbul

2014 l Denizin Gezgin Kızları

Çalıştaylar ve sempozyumlar

2024 l Uluslararası Çankırı Ilgaz Nolana Sanat Çalıştayı

2023 l Yıldız tepe “ İstiklal Yolu” 100. Cumhuriyet Çaltayı

2020 l Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Resim Çalıştayı | Çankırı

2019 l 2. Sualtı Resim Çalıştayı | Fethiye

2019 l Türk Dünyası Çankırı Resim Çalıştayı | Çankırı

2018 l Doğa Umursamaz Bizi Sanat Umursamaz Sizi | İstanbul

2018 l 7. Eski Ev Yeni Sanat Uluslararası Sanat Sempozyumu | İzmir

Fuarlar

2024 l ARTAnkara 10 Çağdaş Sanat Fuarı I Ankara

2023 l Art Contact 3 Çağdaş Sanat Fuarı I İSTANBUL

2023 l ARTAnkara 9 Çağdaş Sanat Fuarı I Ankara

2022 l Art Contact 2.Çağdaş Sanat Fuarı |İstanbul

2022 l Art Ankara 8. Çağdaş Sanat Fuarı | Ankara

2020 l Art Ankara 6. Çağdaş Sanat Fuarı | Ankara

2019 l Art İstanbul 2. Uluslararası Sanat Fuarı | İstanbul

Karma sergiler

2024 l “Yaşadığım şehrin iklim havası” uluslararası resim sergisi Azerbaycan

2023 l Yılbaşı Karma Resim Sergisi

2023 l PASSPORT 3 Karma Resim Sergisi

2023 l Parolamız SEVGİ Karma Resim Sergisi

2022 l PASSPORT 2 Karma Resim Sergisi

2022 l Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi (Sanat Ve Tasarım Fakültesi)

2022 l Mavi Liman 14 Karma Resim Sergisi

2022 l 103.Yaşında 19 Mayıs Uluslararası Karma Sergi

2022 l 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Uluslararası Karma Afiş Ve Resim Sergisi

2021 l Bodrum’da Renklerin Yolculuğu Karma Resim Sergisi

2021 l Bulgaristan Mestanlı’da Türk Ressamlar Sergisi

2021 l Nahçıvan Uluslararası 5.Sanat Festivali

2021 l Yüreğimdeki Sevgi |Anneler Günü Karma Sergisi |Ankara

2021 l 18 Mart Zaferi Ve Çanakkale Şehitlerine Uluslararası Sanal Sergisi

2021 l Pandemide Kadın Olmak |Uluslararası Karma Sanal Sergisi

2021 l Başka Bir Dünya Mümkün|Uluslararası Karma Sanal Sergi

2017 l Duygusunu Geçmişten Alan Sevgi | İstanbul

2017 l Kırmızı Beyaz | İstanbul

2017 | Cumhuriyet Bize Çok Yakışıyor | İstanbul

2016 | Başarım Sensin Derneği Yararına Yapılan Resim Sergisi | Muğla

2016 | Kırmızı Beyaz | İstanbul

2016 | Geleceğin Eğitimi Derneği Yararına Yapılan Resim Sergisi | İstanbul

2015 | DEFAV Yararına Yapılan Resim Sergisi | İstanbul

2015 | ZEREV Yararına Yapılan Resim Sergisi | İstanbul

2015 | Kırmızı Beyaz | İstanbul

2015 | Elmanın İki Yarısı Dünya Kadınlar Günü Resim Sergisi | İstanbul

2015 | Ağlama Nepal | İstanbul

2014 l Ekolojik Kadın Köyü Uluslararası Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi | İstanbul