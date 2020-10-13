Bodrum Deniz Müzesi’nden İlk Kitap: Bodrum’un Gayıkları!

25 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak sergi ile ilgili olarak açıklama yapan ve aynı zamanda Bodrum Fotoğraf Amatörleri Derneği Kurucu Üyesi olan Gülsöken Deniz Müzesi’nin katkıları ile hazırlanan kitabın İngilizce ve Türkçe hazırlandığını belirterek “Bodrum’un Gayıkları, Bodrum tekne yapımının başlangıç, gelişim ve bugününü anlatıyor. Nasıl/neden başladı, gelişmesi nasıl oldu, ustalar, üretilen tekne tiplerini anlatırken Bodrum’daki süngercilik-balıkçılık-taşımacılık, tersaneler, mavi yolculuk ve sportif yelkenciliği de irdeliyor. Kısaca konuyla ilgili kültür mirasına ilişkin birçok öğeyi ilk kez bir araya getiriyor” diye konuştu.

Kitabın editörü, değişik konularda 200’ü aşkın kitabı olan, yazar İzzeddin Çalışlar. Kitabın tasarımını, tanınmış yayınevi ve kurumlar için çalışmakta olan Gökçen Ergüven, İngilizce çevirileri Güher Gürmen, redaksiyonunu Timuçin Binder yaptı.

Kitap, Selen Cambazoğlu’nun müdiresi olduğu Bodrum Deniz Müzesi’nin kurumsal bünyesinde kurulan yayınevinin ilk kitabı olarak okurla buluşacak. 15 Ekim günü saat 18.00'de Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi'nde düzenlenecek etkinlikte Gülsöken kitabını imzalayacak ve kitap için derlenen fotoğraflardan oluşan serginin de açılışı yapılacak.

Vira Haber