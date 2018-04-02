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Bodrum DTO’da dümene Orhan Dinç geçti

Bodrum DTO’da dümene Orhan Dinç geçti

Deniz Ticaret Odası Bodrum  Şube seçimlerini Hepimizin Odası Hareketi’nden  Orhan Dinç kazandı.

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İMEAK Deniz Ticaret Odasının Bodrum Şubesinde seçim tamamlandı.  DTO Bodrum Şubesi seçimlerine iki grup katıldı. Seçimde  Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi mevcut Başkanı Gündüz Nalbantoğlu ile Hepimizin Odası Hareketi’nden  Orhan Dinç yarıştı.  Seçimlerde ipi göğüsleyen taraf Orhan Dinç oldu.

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Vira Haber

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