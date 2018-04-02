Bodrum DTO’da dümene Orhan Dinç geçti

İMEAK Deniz Ticaret Odasının Bodrum Şubesinde seçim tamamlandı. DTO Bodrum Şubesi seçimlerine iki grup katıldı. Seçimde Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi mevcut Başkanı Gündüz Nalbantoğlu ile Hepimizin Odası Hareketi’nden Orhan Dinç yarıştı. Seçimlerde ipi göğüsleyen taraf Orhan Dinç oldu.

Vira Haber