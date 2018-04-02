Kocaeli DTO'da yola Doğusel ile devam edilecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nde ilk seçim heyecanı yaşandı. Başkanlık için Vedat Doğusel ve Yavuz Ulugün yarıştı. Odanın kurucu başkanı Vedat Doğusel ve kent tarihçisi Yavuz Ulugün oda başkanlığı için yarıştı. 550 üyesi olan ve 204 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 20 asil 20 yedek meclis üyesi seçildi. 611 üyenin oy kullandığı seçimde Vedat Doğusel 113 oy alırken, Yavuz Ulugün'e ise 48 oy çıktı.Adaylar sabah erken saatlerde genel kurulun gerçekleştirileceği Leyla Atakan Kültür Merkezi’ne gelerek oylarını kullandı.

‘EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ’

Seçimler öncesi açıklama yapan ilimizin tanınan isimlerinden tarihçi ve eski kaptan olan Yavuz Ulugün, “Şubenin kurulmasının ardından aday olmaya karar verdik. Bu bir gün de verilmiş bir karar değil. Kocaeli olarak varlığımızı gösterelim noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. İstanbul merkezli odamızın Kocaeli şubesi kuruldu. Denizci firmalarımızın derdini anlatabileceği bir odası olsun düşüncesiyle çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Deniz Ticaret Odası’nda denizci bir başkan olması gerekmektedir. Benim adaylık sürecimde belirttiğim gibi ben 1 dönem için adayım. Çünkü genç arkadaşlara bırakacağız” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ LİMANA ULAŞMAKTIR’

Deniz Ticaret Odası Kurucu Başkanı Vedat Doğusel, ”Hayatın ve doğanın gereği de bir yarıştır. Bizim de yolumuz ve çizgimiz çok net diğer aday arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Yarış güzel bir şekilde olduğu zaman zevk verir” dedi. Vedat Doğusel, “Kocaeli denizci bir kent, bir liman kenti. Kocaeli, Türkiye’nin 4’te 1’idir. Ticaretin geliştiği yerde denizcilik olur. Denizcilik bir kültürdür. Kocaeli’deki uygulayıcılar kente dışarıdan adapte olmuş. Kocaeli’de yaklaşık 210 tane aktif başkanlık dönemimde toplam 550 üyeye ulaştık. Şunun bilincindeyiz, gerçekleşen her hedef bizler için sadece limana ulaşmaktır. Zor olansa, o limanda hareket edip yeni hedeflere ve yeni ufuklara yelken açmaktır” sözlerini kullandı.

Vira Haber