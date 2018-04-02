Bulgaristan ile ortak “PASSEX” tatbikatı

Marmara Denizi ve Karadeniz’de düzenlenecek yıllık Deniz Yıldızı 2018 tatbikatına katılacak Türk savaş gemileri, Bulgaristan’ın doğusundaki Varna limanına ulaştı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı Basın Merkezi, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Darıca gemisi, TCG Tekirdağ devriye botu ve TCG I. İnönü denizaltısının Varna limanına demir attığını açıkladı.

Karadeniz’deki deniz güvenliğini artırmak amacıyla yapılacak tatbikata katılan gemilerin bazıları, Bulgaristan’ın yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Romanya’nın limanlarını ziyaret edecek.

Tatbikat öncesi Varna'da yerel yönetim yetkilileri ile gemi komutanları arasında bir protokol görüşmesi düzenlendi.

Görüşmenin ardından Türk gemileri Varna’da halkın ziyaretine açılırken gemilerin komutanları ve personeli Varna’ya bağlı Dobriç'teki askeri şehitliğe çelenk koydu.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Türk ve Bulgar savaş gemilerinin bugün “PASSEX” adlı ortak bir tatbikata da katılacaklarını belirtti.

Marmara Denizi ve Karadeniz’de icra edilecek Deniz Yıldızı 2018 tatbikatı 5 Nisan'a dek sürecek.

Vira Haber