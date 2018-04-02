Batan teknedeki 71 üniversiteli kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde bir dalış teknesinin battığı yönünde gelen ihbar üzerine tüm ekipler seferber oldu. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner bizzat kurtarma botunda çalışmalara katıldı. Teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 6 kişilik mürettebat ile toplam 77 kişinin bulunduğu belirtildi. Tekne battıktan sonra en yakın karaya yüzerek çıkan öğrenciler ve mürettebat kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’da bulunan özel Sabancı Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği Bahar Tatili Dalışı ve Mavi Tur etkinliği kapsamında sabah saatlerinde Fethiye’den Mer-May adlı tekne ile açıldığı belirtilen yaklaşık 75 kişilik grubu taşıyan tekne bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle battı. 4 Gece 5 gün sürmesi planlanan etkinlik yaşanan acı olay nedeniyle sona ererken, olayda tek teselli kaynağının herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğu belirtildi. Kurtarılan öğrenciler Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarla sahile getiriliyor.

Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) tarafından gezi öncesi yapılan davet paylaşımda, "31 Mart Cumartesi akşamı FMAN otoparktan hareketle, ertesi sabah Fethiye’ye geçerek limanda bizi bekleyen guletlerimize yerleşeceğiz. Guletlerimize yerleştikten sonra gezimizi resmen başlatmış olacağız. 5 gün 4 gece sürecek seyir sürecimizde SUSS liderleri eşliğinde, dalış yapıyor olacağız. Geziye dalış brövesi olmayan arkadaşlarınızı davet edip, daha önce SCUBA deneyimi yaşamadılarsa SUSS eğitmenleri tarafından ilk defa sualtıyla tanışmalarına tanıklık edebilirsiniz. Deneme dalışı, eğitmen eşliğinde 5 metre derinlikte 20 dakika olarak yapılan dalışlardır. Bütün dalıcılarımıza gezi süresi boyunca kendilerine ait olacak ABC, wet-suit, BC, regülatör tarafımızdan sağlanacaktır. Rotamız Fethiye çıkışlı-Gemiler Koyu-Kelebekler Vadisi-Kabak Koyu şeklinde olacak. 5 Nisan Perşembe günü yapılacak olan son dalışımızla gezimiz sonlanacak ve ekipçe karaya çıkıp aynı gün akşamı dönüş yolculuğumuza başlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Sabancı Üniversitesi Su Altı Sporları ve Araştırmaları Kulübü, Mavi Tur etkinliğini geleneksel hale getirmişti.

Vira Haber