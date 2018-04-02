‘Fethiye'de tekne battı’ ihbarı alarma geçirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.

Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.

Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

"Elimize ulaşmış şu an için herhangi bir bulgu yok"

Muğla Valisi Esengül Civelek, "Fethiye açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ekiplerin şu an bölgede çalışması sürüyor. Elimize ulaşmış şu an için herhangi bir bulgu yok." dedi.

Vira Haber