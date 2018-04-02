Kelebekler filmi oyuncularına yoğun ilgi

Marvel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karaçelik'in yönetmen oğlu Tolga Karaçelik’in ile oyuncular Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin'in katıldığı etkinlikte Ankaralılar ünlü isimlerle tanışma fırsatı buldu.

Bilkent Center, 2018 Sundance Film Festivali'nin "Dünya Sineması Dramatik Film" kategorisinde "Jüri Büyük Ödülü"nü kazanan Kelebekler filminin oyuncularını ağırladı. Filmin özel gösterimine Ankaralılar yoğun ilgi gösterirken, yönetmen Tolga Karaçelik ile oyuncular Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin sevenlerine film hakkında bilgi verdi.

"DAHA ÖNCE KÖYE GİTMEDİM"

Bilkent Center Prestige Sineması’nda gerçekleşen etkinlik kokteyl ile başladı. Kokteyl alanında sevdikleri isimlerle bir araya gelen Ankaralılar bol bol fotoğraf çektirip sohbet etti. Sinemaseverler, daha sonra yönetmen ve oyuncularla birlikte filmi izledi. Salonu dolduran Ankaralılar, gösterim sonrasında yönetmen ve oyuncuları ayakta alkışladı. Ziyaretçiler, film gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide merak ettikleri sorulara cevap aradı. Başarılı bir prova dönemi geçirdiklerini ifade eden yönetmen Tolga Karaçelik "Çekimler Çanakkale'de yapıldı. Filmin yapımı anlamında kalabalık bir ekiple çalıştık" dedi. Filmin neredeyse tamamının köyde geçmesine rağmen köy hayatıyla ilgili çok fazla bir fikrinin olmadığını belirten Karaçelik, "Filmi yazmadan önce hiç bir köye gitmemiştim. Senaryoyu tamamlamadan önce 15 gün kadar yaylada vakit geçirdim" diye konuştu. Filmin son sahnesinin doğaçlama olarak çekildiğini belirten oyuncu Tolga Tekin ise " Yönetmen Tolga 'son sahnede ne yapılması gerektiğine siz karar vereceksiniz' dedi ve iş tamamen bizim oyunculuğumuza kaldı. Doğaçlama oynamak her zaman kolay değildir. Son sahne nedeniyle izleyicilerden olumlu tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı. Söyleşide hayranlarının sorularını cevaplayan ünlü isimler Ankaralıların sinema konusunda oldukça bilgili ve araştırmacı olduklarını da sözlerine ekledi.

BİRBİRLERİNİ TANIMAYA ÇALIŞAN 3 KARDEŞİN HİKAYESİ

Babalarının kendilerini çağırmasıyla otuz yıl sonra köylerinde bir araya gelen üç kardeşin yaşadıklarını anlatan filmin konusu şu şekilde: 30 yıl ayrı kaldıktan sonra, babaları 3 çocuğunu Hasanlar Köyü'ndeki evlerine geri çağırır. Yıllardır bir araya gelmeyen ve birbirini çok az tanıyan üç kardeş Hasanlar'a vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler ve babaları, vasiyetinde köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi istemiştir. Köyde geçirdikleri zaman süresinde yaşadıkları enteresan olaylar esnasında hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlamaya çalışırlar.





























Vira Haber