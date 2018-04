Bodrum’dan ABD’ye canlı yayında mega yat inşası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ABD'ye satışı yapılan 40 milyon dolarlık iki mega yatın inşaası, internet üzerinden 32 kamerayla sahibine canlı izletiliyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un İçmeler mevkisindeki tersanelerden dünyanın her noktasına yat imalatı yapılıyor.

Tecrübeli ustaların ellerinde tamamlanan ve mavi sularla buluşan mega yatlar, yurt içi ve yurt dışından alıcılarına sunuluyor.

Uzun süredir bölgede motorlu ve yelkenli yat imalatı yapan tersane sahiplerinden Vedat Semiz, ABD, İsviçre ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye yat satışı yaptıklarını söyledi.

Firma olarak teknolojiye çok önem verdiklerini, Türkiye'de örneği bulunmadığını düşündükleri bir çalışma yaptıklarını belirten Semiz, "Bu çalışmayla yat sahibi veya yetkilendirdiği kişi her an kapalı yayın tekniğiyle kendi kullanıcı adını ve şifresini girip çalışmaları takip edebiliyor. Bir fark yaratmak ve müşteriyle olan güven bağımızı daha da geliştirmek için bu çalışmayı yaptık. Müşterimiz internet üzerinden yatın yapımını hem içeriden hem de dışarıdan 32 kamerayla bütün detaylarıyla canlı izleyebiliyor." dedi.

Semiz, kaliteye çok önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Devamlılık adına bu bizim için çok önemli bir çalışma. Şu anda aynı şirkete 50 metre uzunluğunda iki ayrı yat imal ediyoruz. Bu yatların sahipleri Amerikalı. Yatların her birinin maliyeti ise yaklaşık 20 milyon dolar. Motor bölümü dahil her yerinde güvenlik kameraları bulunuyor. Sahibi nasıl yapıldığını her ayrıntısına kadar inceleyebiliyor.

İki yıllık bir çalışmaydı. Önümüzdeki aylarda bu yatlar denize indirilecek. Yatların yapımı sırasında her gün 6-7 kare fotoğraf alındı ve bu fotoğraflar hızlı çekim tekniğiyle bir klip olarak hazırlanacak. Tekne bittiğinde başlangıç gününden sonuna kadar bütün çalışmayı 2,5 dakikalık bir filmle belgesel gibi görebileceğiz."

"Çok başarılı bir buluş"

Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz yat imalatında çok iyi bir seviyeye geldiklerini söyledi.

Tekne yapımında en modern tekniklerin kullanıldığını ifade eden Yılmaz, "Tekne sahibi teknesini imalat halindeyken bile adım adım her anını takip ediyor. Bu çalışmayla Bodrum'un ve imalatçıların reklamı oluyor. Çok başarılı bir buluş." bilgisini verdi.

Bodrum'un mega yat pazarında her geçen gün en iyi noktalara ilerlediğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Mega yatlarda ve ahşap el yapımı teknelerde dünyada tercih edilir bir noktadayız. 2008 krizinde biraz durmuştuk. Dünyadaki ekonomi düzeldikçe bizde de siparişler artıyor. Bu konuda en uç noktalara vardık. Sadece yat imal etmiyoruz, malzemeyi de temin etmek önemli. Bu konuda da iyi bir yol kat ettik. Bodrum, Türkiye'de en rahat yat imal edebileceğimiz yerlerden birisi oldu. Bu konuda iddialıyız."

