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Bodrum’dan ABD’ye canlı yayında mega yat inşası

Bodrum’dan ABD’ye canlı yayında mega yat inşası

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un İçmeler mevkisindeki tersanelerden dünyanın her noktasına yat imalatı yapılıyor ve ABD’ye satılan bir yatın inşası sahibine canlı izlettiriliyor.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde  ABD'ye satışı yapılan 40 milyon dolarlık iki mega yatın inşaası, internet üzerinden 32 kamerayla sahibine canlı izletiliyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un İçmeler mevkisindeki tersanelerden dünyanın her noktasına yat imalatı yapılıyor.

Tecrübeli ustaların ellerinde tamamlanan ve mavi sularla buluşan mega yatlar, yurt içi ve yurt dışından alıcılarına sunuluyor.

Uzun süredir bölgede motorlu ve yelkenli yat imalatı yapan tersane sahiplerinden Vedat Semiz, ABD, İsviçre ve  İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye yat satışı yaptıklarını söyledi.

Firma olarak teknolojiye çok önem verdiklerini, Türkiye'de örneği bulunmadığını düşündükleri bir çalışma yaptıklarını belirten Semiz, "Bu çalışmayla yat sahibi veya yetkilendirdiği kişi her an kapalı yayın tekniğiyle  kendi kullanıcı adını ve şifresini girip çalışmaları takip edebiliyor. Bir fark yaratmak ve müşteriyle olan güven bağımızı daha da geliştirmek için bu çalışmayı yaptık. Müşterimiz internet üzerinden yatın yapımını hem içeriden hem de  dışarıdan 32 kamerayla bütün detaylarıyla canlı izleyebiliyor." dedi.

Semiz, kaliteye çok önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Devamlılık adına bu bizim için çok önemli bir çalışma. Şu anda aynı  şirkete 50 metre uzunluğunda iki ayrı yat imal ediyoruz. Bu yatların sahipleri  Amerikalı. Yatların her birinin maliyeti ise yaklaşık 20 milyon dolar. Motor  bölümü dahil her yerinde güvenlik kameraları bulunuyor. Sahibi nasıl yapıldığını  her ayrıntısına kadar inceleyebiliyor.

İki yıllık bir çalışmaydı. Önümüzdeki aylarda bu yatlar denize  indirilecek. Yatların yapımı sırasında her gün 6-7 kare fotoğraf alındı ve bu  fotoğraflar hızlı çekim tekniğiyle bir klip olarak hazırlanacak. Tekne bittiğinde  başlangıç gününden sonuna kadar bütün çalışmayı 2,5 dakikalık bir filmle belgesel  gibi görebileceğiz."

"Çok başarılı bir buluş"

Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz yat  imalatında çok iyi bir seviyeye geldiklerini söyledi.

Tekne yapımında en modern tekniklerin kullanıldığını ifade eden  Yılmaz, "Tekne sahibi teknesini imalat halindeyken bile adım adım her anını takip  ediyor. Bu çalışmayla Bodrum'un ve imalatçıların reklamı oluyor. Çok başarılı bir  buluş." bilgisini verdi.

Bodrum'un mega yat pazarında her geçen gün en iyi noktalara  ilerlediğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Mega yatlarda ve ahşap el yapımı teknelerde dünyada tercih edilir bir  noktadayız. 2008 krizinde biraz durmuştuk. Dünyadaki ekonomi düzeldikçe bizde de  siparişler artıyor. Bu konuda en uç noktalara vardık. Sadece yat imal etmiyoruz,  malzemeyi de temin etmek önemli. Bu konuda da iyi bir yol kat ettik. Bodrum,  Türkiye'de en rahat yat imal edebileceğimiz yerlerden birisi oldu. Bu konuda  iddialıyız."

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Vira Haber

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