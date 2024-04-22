Bodrum-Kaş Arası Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; (23.04.2024) Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 24.04.2024 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber