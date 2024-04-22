23. Ulusal Denizkızı Kongresine Son 10 Gün

Dernek, Türkiye genelindeki denizci öğrencileri bir araya getirerek onların donanımlı bireyler haline gelmelerini sağlamak için çalışıyor. Dernek faaliyetlerini toplantılar, sosyal etkinlikler, sektör toplantıları, söyleşiler ve kongreler gibi etkinliklerle sürdürüyor. Bu çerçevede her yıl düzenlenen Ulusal Denizkızı Kongreleri, denizciliğin farklı alanlarından sektör büyüklerinin deneyimlerini paylaştığı paneller, teahouse etkinlikleri ve atölyelerle dolu önemli bir platform oluşturuyor.

23. Ulusal Denizkızı Kongresi, bu yıl 2-5 Mayıs tarihleri arasında Swandor Hotels & Resort Kemer'de gerçekleştirilecek. Kongreye katılım heyecanla bekleniyor ve denizcilik camiasının her kesiminden katılımcılar davet ediliyor. Kongre, denizcilik sektörü için bir şölen niteliği taşıyacak ve katılımcılar denizcilik dünyasının güncel konuları hakkında bilgi paylaşımı yapacaklar.

Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, kongreye değerli denizcilik büyüklerinin katılımının önemine vurgu yapılırken, tüm denizcilik camiasının kongreye davet edildiği belirtildi.

Vira Haber