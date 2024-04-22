Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi' nde Değişiklik
Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi” nde ücret değişiklik duyurusu yapıldı.
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Değişiklikler 15.05.2024 tarihinden itibaren uygulanacağı da belirtildi. Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi' nde ki değişiklikler şu şekilde;
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Etiketler : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ücret Değişikliği, Tarife Değişikliği
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