İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi' nde Değişiklik
Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi' nde Değişiklik

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi' nde Değişiklik

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi” nde ücret değişiklik duyurusu yapıldı.

A+A-

Değişiklikler 15.05.2024 tarihinden itibaren uygulanacağı da belirtildi. Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi' nde ki değişiklikler şu şekilde;

resim1-012.pngresim2-012.pngresim3-010.pngresim4-006.pngresim5-004.pngresim6-002.pngresim7-002.pngresim8.pngresim9.png

Bu haber toplam 63 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.