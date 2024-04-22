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  3. TCSG DOST, 23 Nisan'da Ziyarete Açılacak
TCSG DOST, 23 Nisan'da Ziyarete Açılacak

TCSG DOST, 23 Nisan'da Ziyarete Açılacak

Çanakkale’de, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında halkın ziyaretine açılacak.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler Çanakkale’de liman ziyaretleri gerçekleştirecek. ‘ TCG Türkeli’, ‘TCG Gurbet’ ve ‘TCG Rüzgar’ vatandaşların ziyaretlerine açılacak.
Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, ‘TCG Türkeli’ Bozcaada ilçesinde, ‘TCG Gurbet’ Gökçeada ilçesinde, ‘TCG Rüzgar’ ise Çanakkale kent merkezinde, 23 Nisan Salı 10:00 ile 17:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Vira Haber 

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