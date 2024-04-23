Safiport'ta Hırsızlık! Limandaki Araçların Anahtarları Çalındı

Safiport’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı :

Türkiye’nin en büyük limanlarından birisi olan Safiport Derince Limanı olarak dikkatle yürüttüğümüz Ro-Ro operasyonlarımız sırasında bir kişi tarafından liman sahasında bulunan araçların anahtarlarının çalınması suretiyle hırsızlık fiilinin işlendiği güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilmiştir.

Yapılan bu tespit neticesinde güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kimliği belirlenen şahıs hakkında derhal şikayetçi olunmuş ve ilgili şahsın kimlik bilgileri emniyet birimlerine teslim edilmiştir. Yapılan operasyon sonucu söz konusu hırsızlık şebekesinin elemanları cezaevine gönderilmiştir.

Güvenlik konusunda hassasiyetimiz ile süreci en başından sonuna kadar titizlikle takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildirir, Derince ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz”

Vira Haber