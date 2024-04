Türkiye Olarak Irak, Katar ve BAE İle Kalkınma Yolu’nda Ortak İşbirliğine Gidiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Irak’ta gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında Kalkınma Yolu Projesinde Ortak İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atıldığını bildirdi. Uraoğlu, “Türkiye olarak Irak, Katar ve BAE ile Kalkınma Yolu’nda ortak işbirliğine gidiyoruz. Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacağız. Proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin imzalanan 4'lü mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Irak’ta Kalkınma Yolu ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, görüşmeler kapsamında Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile ile Kalkınma Yolunda Ortak Mutabakat metnini imzaladıklarını açıkladı.



“Avrupa’nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacağız”

Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı’nı imzalayarak tarihi bir adım attıklarını belirten Uraloğlu, “Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürüttüğümüz ‘Kalkınma Yolu Projesi’ ile artık FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacağız” dedi.



“Türkiye’nin ekonomik ve jeopolitik statüsü güçlenecek”

Proje ile ayrıca Irak’ta bulunan Büyük Fav Limanı’nın önemli bir geçiş merkezi olarak kurgulandığını, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azalttıklarını belirten Uraloğlu, yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye’nin ekonomik ve jeopolitik statüsünün daha da güçleneceğinin altını çizdi.



“Bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak”

Fav Limanı’ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma Yolu üzerinden aynı yükün Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Fav Limanı'nı bin 200 km'lik demir yolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa’ya bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak” dedi.

Kalkınma Yolu’nun sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmadığını belirten Uraloğlu, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Böylece, doğu-batı yönündeki koridorları kuzey-güney yönünde bağlamış oluyor. Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.



“Küresel anlamda önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz”

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında söz konusu ülkeler ile sürdürmekte olunan iş birliği çerçevesinde düzenli olarak teknik heyetlerin bir araya geldiğini açıklayan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'nden kara ve demir yollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanıyor. Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek” dedi.

Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik ve coğrafik konumunun değerini bilerek planlamaları iyi değerlendirerek ve yöneterek geleceği planladıklarını belirterek, “Kalkınma Yolu’nda tarihi adımı atıyoruz. Türkiye, Irak, Katar ve BAE ile kalkınma yolunda ortak işbirliğine gidiyor” dedi.

Vira Haber