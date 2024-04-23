Tamer Kıran'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Ulusal egemenliğimizin ve var olma mücadelemizin ilk adımı ve en önemli sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.



Vatanımızın işgal edildiği en zor zamanlarda milletimizin ortak iradesinin en anlamlı yansıması olarak 23 Nisan 1920 yılında açılan Büyük Millet Meclisimiz, tarihte eşine az rastlanır bir örnekle İstiklal mücadelesi ve bağımsızlığımızın kazanılmasına öncülük etmiş, kurtuluş mücadelesi vererek yurdumuzu işgalden kurtarmış ve ulus egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin kuruluşunun temelini oluşturmuştur.



“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile kurulan TBMM, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın sembolü olmuş, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda tarihi kararlara imzasını atmıştır.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan gününü çocuklara armağan etmesi, onlara verdiği değeri ve duyduğu güveni ortaya koyması açısından da çok değerlidir.



İş dünyasının temsilcileri olarak çocuklarımıza refah dolu, özgür ve gelişmiş bir ekonomiye sahip güçlü bir Türkiye bırakabilmek gayretiyle faaliyetlerimizi sürdürürken, iyi eğitim almış çocuklarımızın da vatan ve millet sevgisiyle, bilime ve teknolojiye açık bireyler olarak yetişerek kendilerine duyulan büyük güveni boşa çıkarmayacaklarına inancım tamdır.



Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, yeni bir yüzyılına adım attığımız Cumhuriyetimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.



Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı