Bodrum-Kaş Arasında Denizlerde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum ve Antalya Kaş ilçe i arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.
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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (24.12.2024) akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum-Kaş, Fırtına, Balık
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