Türk Loydu, IACS Üyeliğiyle Küresel Denizcilik Sektöründe Güçleniyor

Bu prestijli üyelik, Türk Loydu’nu küresel denizcilik standartlarının belirlenmesinde söz sahibi bir aktör haline getirirken; dünya genelinde güvenlik, çevresel koruma ve sürdürülebilirlik alanlarında fark yaratan bir klas kuruluşu olarak konumlandırdı.

IACS Üyeliği Sonrası Filo Gelişimi

1 Kasım 2023 tarihinde IACS’a üye olmasının ardından toplamda 52 geminin Türk Loydu’na klas transferi gerçekleştirilerek, Türk Loydu klaslı toplam gemi sayısı 531’e ulaşmış ve klaslı gemilerin toplam grostonajı bir önceki yıla göre %20 artmıştır.

Bu dönemde yalnızca filo büyüklüğü değil, gemi çeşitliliği açısından da önemli kazanımlar elde edilmiştir. Kuru yük gemilerinden konteyner gemilerine, tankerlerden Ro-Ro gemilerine kadar farklı gemi tiplerinin klas transferleriyle Türk Loydu’nun portföyü genişlemiştir.

Transferi gerçekleştirilen gemilerin 27 adedi Türk bayraklı olup, geri kalan 25 adedi yetkilendirilmiş olduğumuz diğer bayraklar adına kayıtlıdır. 2025 yılı içerisinde klas transfer işlemlerinin artarak devam edeceği öngörülmektedir.

IACS kurallarına uyum sağlamayan gemi sayısını 19’dan 14’e düşüren Türk Loydu, armatör firmalarla bire bir görüşmeler ve teknik iyileştirme planları sayesinde güvenlik ve uygunluk standartlarını başarıyla artırmıştır. Gemilerde yapılan iyileştirme süreçleri düzenli olarak takip edilmekte ve bu sayede uluslararası standartlara uygunluk daha da pekiştirilmektedir.

Uluslararası Yetkilendirmeler

Türk Loydu, IACS üyeliği sonrasında uluslararası yetkilendirme alanında da önemli adımlar atmış, 20 farklı bayrak devleti tarafından tanınan ve yetkilendirilmiş bir klas kuruluşu statüsüne ulaşmıştır. Antigua ve Barbuda, Bahamalar ve Gine-Bissau bayrak devletlerinden alınan yetkilendirmelerle küresel erişim alanı genişletilmiş, Marshall Adaları ve Liberya bayrak devletleriyle süren yetkilendirilme müzakereleri devam etmektedir.

Organizasyonel Yenilikler ve Stratejik Yapılanma

Türk Loydu, küresel hedeflerine ulaşma yolunda yapısını güçlendirmek ve daha etkili bir hizmet sunmak amacıyla kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirmiştir.

Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu bir takım oluşturulmuştur.

Modern denizcilik projelerine odaklanmak ve yat sektöründeki konumunu güçlendirmek için Yeni İnşa Bölümü’ne bağlı Yat Departmanı kurulmuştur.

Müşteri memnuniyetini artırmak ve proaktif bir hizmet anlayışını benimsemek amacıyla Müşteri İlişkileri rolüne ağırlık verilmiştir.

Teknik kadroyu desteklemek ve kurumsal teknik deneyimi artırmak için Teknik Destek Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.

Türk Loydu Vakfı ve iştirakleri olarak gerçekleştirilen bu yapısal değişiklikler, Türk Loydu’nun mevcut operasyonel gücünü artırmanın yanı sıra gelecekteki büyümesine ve uluslararası hedeflerine ulaşmasına sağlam bir zemin hazırlamaktadır.

IACS Çalışma Gruplarına Katılım

IACS üyeliği, Türk Loydu’na denizcilik sektöründeki küresel bir aktör olma rolünü güçlendirme fırsatı tanırken, aynı zamanda IACS’ın çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alma sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir.

Türk Loydu uzman kadrosuyla bu çalışma gruplarına katılım sağlamış ve IACS’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve diğer denizcilik organizasyonları ile olan iş birliklerinde önemli bir rol üstlenmiştir. Katkılar, yeni kuralların oluşturulması, düzenlemelerin güncellenmesi ve IMO toplantılarına aktif katılım gibi çeşitli alanlarda somut bir şekilde ortaya konmuştur.

Ekonomik Performans

IACS üyeliği sonrası dönemde Türk Loydu’nun ekonomik performansı dikkat çekici bir artış göstermiştir. 2024 yılında 2023 yılına kıyasla net satış rakamlarında yaklaşık %100’lük bir büyüme beklenmektedir. Bu olumlu performans, Türk Loydu’nun hem ulusal hem de uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmiştir.

Küresel Misyon ve Gelecek Vizyonu

Türk Loydu, IACS üyeliğiyle birlikte yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde güven, kalite ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla özdeşleşen bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. “Emniyetli gemiler, temiz denizler” misyonunu daha da ileriye taşıyan Türk Loydu, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarına yüksek standartlarda güvenilir hizmet sunmaya devam edecektir.

Vira Haber