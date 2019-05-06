Bodrum koyları misafirlerini ağırlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin bütün tonlarını barındıran koylarıyla da dikkati çekiyor. Turizme ayrı bir canlılık katan koyları görmek isteyenler, Kumbahçe Limanı'nda bekleyen günübirlik ve haftalık Bodrum guletlerini kullanıyor.

Eşsiz Bodrum koylarına yelken açan turistler, keyifli bir tatil geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Farklı konseptte hazırlanmış "korsan gemi" görünümlü tur tekneleri de misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, turizm sezonuna en iyi şekilde hazır olduklarını söyledi.

Bodrum'da günübirlik teknelerin eşsiz Bodrum koylarına açılmaya başladığını ifade eden Dinç, "Bu aylarda büyük motor yatları da Bodrum'da görmek, sektörümüz için önemli. Artık sadece ticari yatlar, mavi yolculuk yapan tekneler değil, mega yatların da ilçede turda olduğunu görüyoruz." dedi.

Dinç, daha çok özel teknelerin Bodrum'un koylarını görüp bu bölgede vakit geçirdiğini bildirdi.

"Turistler gördükleri bu koya adeta aşık oluyor"

Tur teknesi sahibi Enver Kantarmış da turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Koylara gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını vurgulayan Kantarmış, şöyle konuştu:

"Bu yıl Rusya, Polonya, Hollanda ve Belçika'dan turistler yoğun ilgi gösteriyor. Ruslar erken gelmeye başladı. Sezon güzel başladı. Onun için çok mutluyuz. Turistleri özellikle Karaada bölgesindeki termal tesislere götürüyoruz. Sağlık için de faydalı olan bir yer. Bodrum'un farklı koylarına demir atıyoruz. Poyraz Koyu Bodrum'un en güzel koylarından bir tanesi. Turistler gördükleri bu koya adeta aşık oluyorlar. Kızılburun, Dalgıçkoy gibi bölgelere gidiyoruz. Günübirlik turlarda dört koy geziyoruz. Mayıs ayının başında olmamıza rağmen teknelerimiz dolmaya başladı. Ülkemiz ve Bodrum için hayırlı olmasını diliyorum."

Tatilcilerin turlardan çok mutlu ayrıldığına değinen Kantarmış, bu yıl özellikle yabancı turistte yoğunluk yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

"Tekrar gelmek için can atıyorlar"

Tekne kaptanı Hüsamettin Arslan da bu yıl turizm sezonundan geçen yıla oranla daha umutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl daha çok turistin gelmesini tahmin ettiklerini belirten Arslan, "Daha çok İngiliz, Hollanda, Fransız ve Alman turistlere hizmet veriyoruz. Hizmetten çok memnun kalıyorlar. Tekrar gelmek için can atıyorlar. Özellikle İngiltere'den 20 yıla yakındır gelen turistler var. Koylarımız çok temiz. İnşallah bu güzellik korunur." diye konuştu.

Haftalık turlarda en az altı koy gezdiklerini aktaran Arslan, talebe göre bu sayının artış gösterebildiğini kaydetti.

Japon eşiyle ilçeye tatil için gelen Güney Koreli Joy Bae de ilk kez geldiği Bodrum'a hayran kaldığını ve çok sevdiğini belirterek, "Bodrum'un koylarını çok beğendim. Koylar da çok güzel, insanlar da çok sıcakkanlı." dedi.

Bae'nin eşi Takeshi Watanabe de Bodrum guletlerini çok beğendiğini, denize çok yakıştığını ifade etti.

Vira Haber