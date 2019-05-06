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Azerbaycan'da, balık çiftlikleri özelleştirilecek

Azerbaycan'da, balık çiftlikleri özelleştirilecek

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki tüm balık üretim tesislerinin özelleştirmeye açık ilan edileceğini belirtti .

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Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev, bu konuda Bakanlar Kurulu ve Mülkiyet Sorunları Devlet Komitesi ile gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. İbrahimova, “İlginç teklifleri ve iş planları olanlar, Bakanlıkta bizimle iletişime geçebilir” dedi.

Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev, Azerbaycan’ın balık yetiştiriciliğini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu ekledi. Balık yetiştiriciliği tesislerinin açık özelleştirilmesinin ilanının Azerbaycan’ın balık üretiminin büyümesini hedeflediğini belirtti.

“Bu fabrikaları özelleştirerek, girişimciler balıkçılık endüstrisinin modern standartlara göre gelişimine katkıda bulunabilecekler” dedi.

Vira Haber

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