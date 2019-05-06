YSK kararını verdi: İstanbul'da seçim yenileniyor

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'da AK Parti’nin itirazı 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul edildi. YSK'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.

GEREKÇE: KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SANDIK KURULU BAŞKAN VE ÜYELER

YSK'nın gerekçesi şöyle:

Sandık kurulu başkanlarından açıkça yasaya aykırı şekilde 225 civarında sandık başkanı görev yaptı. Sandık kurulu uyelerinden de 3500 civarında kamu görevlisi olmayan var. Bunların tesir ettiği oyların aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu için seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

YSK'nın kararını, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de sosyal medya hesabından duyurdu. AK Partili Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun..." dedi.

MHP'nin YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan ise, "Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için Akparti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbulda seçimler yenileniyor. MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek" dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

YSK'daki bu karar oy çokluğuyla alındı. YSK'daki oylamada 7 kabul oyu verilirken 4 oy ise ret yönünde kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

YSK'nin gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

YENİLENEN SEÇİMDE NELER TEKRAR EDİLECEK?

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

YENİLENEN SEÇİMDE ADAY LİSTESİ DEĞİŞECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

YSK kararının ardından CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti merkezinde hukukçu kurmaylarıyla toplandığı öğrenildi.

İMAMOĞLU MAZBATAYI İADE EDECEK

YSK'nın bu kararına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iade etmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı için bir oylama yapılacak.

SEÇMENLER AYNI SANDIKTA OY KULLANACAK

Seçmen listelerinde değişiklik sözkonusu olmayacak. 31 Mart'ta oy kullanan seçmenler aynı sandıkta oy kullanabilecek. Ayrıca İBB Belediye Başkanlığı'na aynı isimler aday olacak. Ölüm halinde bir başka aday gösterilecek.

BU KARARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK

YSK'nın kararı nihai karar. Bu karara itiraz yolu açık değil.

Vira Haber