Cemre Tersanesi TUSTNA'i suya indirdi

Cemre Tersanesi tarafından FJORD1 ASA için inşa edilen TUSTNA isimli yolcu gemisi denize indirildi.

Tasarımı Havyard Ship Design’a ait olan TUSTNA’nın tüm detay tasarımları Türk tasarım firması Su Ship Design tarafından yapıldı.

Cemre Tersanesi, elektrik ile çalışan TUSTNA’yı 2019’un son çeyreğinde Norveçli FJORD1 ASA’ya teslim edecek.

Hordaland ile More og Romsdal arasında hizmet verecek olan gemi, zorlu hava koşullarında dahi düşük enerji tüketimine ve emisyonları azaltacak teknolojiye sahip olacak.

Cemre Tersanesi, FJORD1 ASA firmasından 95 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki 80 araç ve 399 yolcu kapasiteli gemi siparişini Mart 2018’de almıştı.

TUSTNA’nın özellikleri:

Gemi tipi: Yolcu gemisi

Klas : DNV-GL

Uzunluk : 95,6 m

Genişlik : 14,8 m

Su çekimi : 3,6 m

Araç kapasitesi : 80 PBE / 8 VTE + 28 PBE

Yolcu kapasitesi : 399 kişi

Ana jeneratörler : 2 x 800 kW

Elektrik motorları : 2 x 1.200 ekW

Batarya gücü : 2 x 1.000 kWh

Vira Haber