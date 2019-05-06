Cemre Tersanesi TUSTNA'i suya indirdi
Cemre Tersanesi tarafından FJORD1 ASA için inşa edilen TUSTNA yolcu gemisi denizle buluştu.Elektrik ile çalışan 80 araç ve 399 yolcu kapasiteli TUSTNA, 2019’un son çeyreğinde FJORD1 ASA’ya teslim edecek.
Cemre Tersanesi tarafından FJORD1 ASA için inşa edilen TUSTNA isimli yolcu gemisi denize indirildi.
Tasarımı Havyard Ship Design’a ait olan TUSTNA’nın tüm detay tasarımları Türk tasarım firması Su Ship Design tarafından yapıldı.
Cemre Tersanesi, elektrik ile çalışan TUSTNA’yı 2019’un son çeyreğinde Norveçli FJORD1 ASA’ya teslim edecek.
Hordaland ile More og Romsdal arasında hizmet verecek olan gemi, zorlu hava koşullarında dahi düşük enerji tüketimine ve emisyonları azaltacak teknolojiye sahip olacak.
Cemre Tersanesi, FJORD1 ASA firmasından 95 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki 80 araç ve 399 yolcu kapasiteli gemi siparişini Mart 2018’de almıştı.
TUSTNA’nın özellikleri:
Gemi tipi: Yolcu gemisi
Klas : DNV-GL
Uzunluk : 95,6 m
Genişlik : 14,8 m
Su çekimi : 3,6 m
Araç kapasitesi : 80 PBE / 8 VTE + 28 PBE
Yolcu kapasitesi : 399 kişi
Ana jeneratörler : 2 x 800 kW
Elektrik motorları : 2 x 1.200 ekW
Batarya gücü : 2 x 1.000 kWh
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.