Bodrum Marina'da Hortum Paniği
Muğla’nın Bodrum ilçesi Merkez Marina bölgesinde bir anda ortaya çıkan hortum, ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
A+A-
Tepecik Mahallesi’nde, limana yakın bir bölgede ortaya çıkan hortum, çevredeki vatandaşları ve yat sahiplerini paniğe sevk etti. Kısa sürede etkisini gösteren hortum hızla yükseldi. Hortum, limana ulaşmadan etkisini kaybetti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, bazı vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde hortumun kısa süre içinde yükselip ardından dağıldığı ve çevredeki insanların panik anları yer aldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler : Bodrum, Bodrum Marina, Muğla, Hortum
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.