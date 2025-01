Burdur Gölü'nde Alarm: Su Seviyesi Yarım Asırda 21 Metre Düştü

Türkiye'nin 7. büyük gölü olan ve kuraklıkla boğuşan Burdur Gölü, gün geçtikçe su kaybediyor. Özellikle son 3 yıldır bölgede yağış miktarının çok düşük olması nedeniyle beslenemeyen göl, çevresinde yerli halk tarafından yapılan büyükbaş hayvancılık ve vahşi sulama nedeniyle de günden güne yok oluyor.

Burdur Gölü'nde su seviyesi ve hacimde dramatik düşü



Kuraklık nedeniyle gün geçtikçe çekilen Burdur Gölü bir yandan da çevre kirliliği ile mücadele ediyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından getirilen birçok çöpün göl kenarına döküldüğü görülüyor. Kirlilik nedeniyle göl yüzeyinde birçok alanda metan gazı çıkışı olduğu da görüldü.

"Burdur Gölü'nün kurtarılması için acil önlemler alınmalı"

Burdur Gölü'nün kurtarılması için yıllardır çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgede kışın en sert geçmesi gereken, en yoğun yağış görmemiz gereken aylardayız. Fakat görüldüğü üzere yazdan kalma bir gün, adeta bir ilkbahar havası yaşıyoruz. Tabii bu aslında belki bazılarımızın hoşuna gidebilir fakat çevre için, doğa için şu anda içerisinde bulunduğumuz manzara hiç de güzel bir manzara değil. Zira özellikle son yıllardaki normalin altında gördüğümüz yağış azalmaları, başta sulak alanlar olmak üzere bütün çevreyi etkiliyor. Göller bölgesinin sulak alanları olan Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Burdur Gölü görüldüğü üzere su seviyesinde çok büyük kayıplar yaşanıyor. Özellikle Burdur Gölü açısından bakacak olursak her zaman değindiğimiz gibi yarım asırlık bir dönemde 20 metrenin üzerinde bir seviye kaybı yaşamış ve alan ve hacminin yarısını kaybetmiş durumda" diye konuştu.

2000'li yılların başında hissedilmeye başlanan yağış rejimindeki değişimin şu anda inanılmaz bir düzeye ulaştığını anlatan Gülle, "Tahminlere göre bu yıl daha iyi geçmesini beklediğimiz bir kış mevsimi vardı ama görüldüğü üzere şu anda her tarafın kar olması gerekirken inanılmaz derecede bir kuraklık yaşıyoruz. Buradan insanoğlu olarak önemli bir ders çıkarmamız gerekiyor. Kötü anlamda değişen bir çevrede bizler sağlıklı, huzurlu bir gelecek bulamayız. Bir an önce iklim değişikliğine uyum çerçevesinde bir şeyler yapmamızın vaktinin geldiğini hatta geçiyor olduğunu görebilmemiz gerekiyor” dedi.

