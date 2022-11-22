Bodrum, Rekor Kruvaziyer Sayısı İle Sezon Kapanışı Yaptı

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding bünyesinde yer alan Bodrum Cruise Port, bu yıl rekor sayılabilecek gemi ve yolcu sayısı ile, farklı ülkelerden gelen binlerce turiste ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarından olan Bodrum’un, bu yıl kruvaziyer turizmi açısından da yıldızı parladı.

Bodrum Cruise Port 101 sefer ve 100.000’e yakın yolcu ile, 2022 sezonunda Kuşadası ve İstanbul’un ardından, ulusalda en çok yolcu ağırlayan 3. liman oldu.

Dünyanın en önemli kruvaziyer şirketlerinin gemileri, bu yıl Bodrum sularından geçti. Royal Carribbean’a ait 347 m. uzunluğunda Odyssey of the Seas ilk kez Bodrum’a geldi ve Bodrum, bu büyüklükte bir gemiyi tarihinde ilk kez ağırladı. Norwegian Cruise Line’a ait Norwegian Jade, Tui Cruises’a ait Mein Schiff 5-6, Mein Schiff Herz, Azamara Cruises’a ait Azamara Journey, Azamara Pursuitve diğerleri ile oldukça yoğun bir kruvaziyer sezonu yaşandı.

Bodrum Cruise Port bu yıl Blue Sapphire gemisinin ana limanı(Home Port) olarak, 21 seferde, 15.000’e yakın yolcuya hizmet vererek, Bodrum’da turnaround operasyonlarını(yolcu değişimi) başarıyla gerçekleştirdi.

Ayrıca kruvaziyer hareketine, Bodrum-Kos arasında 650 sefer ve 100.000 üzerinde feribot yolcusu da eklenince, Bodrum deniz turizmi ile dikkatleri üzerine çekti.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör ‘Konumu, stratejik uçuş güzergahı sağlayan domestik ve uluslararası havalimanı terminali ve hotellerinin sağladığı yüksek yatak kapasiteleri ile Bodrum Türkiye’nin yüksek potansiyelli ana limanlarında biri olarak konumunu bu yılda kanıtlamıştır. Güçlü bir 2023 yılında da kanıtlamaya devam edecektir.’