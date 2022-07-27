Bodrum Şube Başkanı’ndan Cennet Koyu Açıklaması

Açıklamasında Bodrum bölgesi Gölköy Mahallesi Cennet Koy’da yapılması planlanan 678 bin metrekarelik turistik tesis ve rezidansın ciddi ekonomik ve çevresel etkilere sebep olabileceğine dikkat çeken Şube Başkanı Orhan Dinç, 1960’lı yıllardan bu yana deniz turizmi faaliyetleri kapsamında kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Yıllardır binlerce teknenin uğrak yeri olan bölgede yapılması planlanan inşaatın, sürdürülebilir turizme, çevreye ve doğal yaşama vereceği zarara değinen Dinç, “Turizmin stratejik sektör olarak kabul edildiği ülkemizde Bodrum’ un 1 numaralı geçim kaynağı olan deniz turizmi için son sığınaklardan biri olan bölgede faaliyet gösteren teknelerimiz on binlere istihdam sağlamakta. Her yıl artarak devam eden deniz turizmi faaliyetlerinin, Bodrum’umuzun ve ülkemizin kalkınmasına katkısı yadsınamaz iken kapasitemizi daraltacak bu gibi yapılaşmaların ve getireceği zenginliklerin hiç kimsenin hayrına olmayacağı açıktır. Tekne ve ziyaretçi sayılarımız artarken bu teknelerin ziyaret edebileceği koyların ve kapasitemizin azalması istemediğimiz durumların başında gelmektedir” açıklamasında bulundu.

Denizcilik faaliyetlerinden ziyade karasal faaliyetlerden dolayı deniz kirliliği yaşandığına dikkat çeken Dinç, yapılaşma ile gelen fiziki kirlenmenin yanında görsel kirliliğin de göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu ifade etti.

Orhan Dinç sözlerini şöyle tamamladı: “Ülke turizminde önemli bir payı olan “Mavi Yolculuğu” sekteye uğratacak bu ve bunun gibi projelerde devletimiz tarafından gerekli hassasiyetin gösterileceğine inancımız tamdır. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak mevcut duruma tamamen karşı olduğumuzu bildiririm.”

Vira Haber / Özel Haber