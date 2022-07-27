Muhammet Erdoğan, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığına Atandı

İstanbul’da en uzun süre görev yapan liman başkanlarından olan, İstanbul Liman Başkanı Muhammet Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığına atandı.

Erdoğan’ın yerine ise vekaleten, aynı zamanda gemi inşa mühendisi olan Mustafa Kıran atandı.

Ambarlı Liman Başkanlığı görevini yürütürken 2014 yılında İstanbul Liman Başkanlığı’na atanan Erdoğan, yaklaşık 8 yıldır bu görevi başarıyla sürdürüyordu.