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Bodrum'a Bahama Bandıralı Kruvaziyerle 515 Turist Geldi

Bodrum'a Bahama Bandıralı Kruvaziyerle 515 Turist Geldi

"Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyerle, Muğla'nın Bodrum ilçesine 515 turist geldi.

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Bodrum Cruise Port Limanı iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 515 yolcu ile 424 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, kıyıdaki restoranlarda yemek yedi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Çeşme Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Simi Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Öte yandan, geminin bu yılki ilk seferi olduğu ifade edildi.

Vira Haber

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