KOSDER Genel Kurul toplantısı yapıldı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) 5. Genel Kurulu 3 Mayıs Çarşamba günü Cemile Sultan Kasrı’nda sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurula İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, İMEAK DTO Eski Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, İMEAK DTO Eski Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Prof. Dr. Mustafa İnsel, Deniz ve İçsular Düzenleme Eski Genel Müdürü Cemalettin Şevli ile sektör paydaşı ve denizci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan belirlendi. Genel Kurulun açılış konuşmasını KOSDER Başkanı Pınar Kalkavan Sesel yaptı. Derneğin kurulduğu günden bu yana koster armatörleri ve işletmecilerinin hak ve menfaatlerini koruma, yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturma ve koster taşımacılığının gelişimine katkıda bulunma adına önemli bir misyonu başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Sesel, “KOSDER’in her bir üyesinin mimarı olduğu bu başarının bir parçası olmak için bizler de, bundan iki yıl önce; aldığımız sorumluluğun farkında olarak, heyecan ve istekle üzerimize düşen görevi yerine getirebilmek için yola çıktık” dedi.

Pandeminin etkilerinin tazeliğini koruduğu; ülkenin, sektörün ve tüm dünyada tesirini sürdürdüğü bir dönemde devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımamın ciddi bir çaba, dayanışma ve birliktelikle mümkün olacağı heyecanıyla çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Sesel, şunları kaydetti: “Pandeminin sektörümüze devam eden etkilerini tespit ederek başlattığımız yönetim sürecimizde ilk olarak, koronavirüs kaynaklı sorunların çözümü konusunda ulusal ve uluslararası idari kuruluşlara gerekli girişimleri gerçekleştirdik. Sadece KOSDER üyelerinin değil, Türk denizciliğinin tüm temsilcilerinin sıkıntılarını gündeme getirmeye gayret ettik. Karantina döneminde, denizciliğin neredeyse her branşına hitap eden ve teknolojinin imkânlarından faydalanarak Türk denizcilerinin tamamına kapılarını açan KOSDER Akademi çatısı altında gerçekleştirdiğimiz eğitim, panel ve söyleşilerle sektörümüze faydalı olamaya çalıştık. Türk denizciliğin dijital bilgi kaynağı olan, sadece sektörümüzün iş ortaklarının değil, geleceğin denizcileri olan öğrencilerimizin de yakından takip ettiği KOSDER Akademi’ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. İki yıl içerisinde düzenlediği 70’e yakın söyleşiyle; denizcilik sektörünün nabzını tutan KOSDER Akademi, ulaşılması zor bir başarıya imza atarak Derneğimizin göz bebeği haline geldi. Bütünleyici bir yaklaşımla, Türk denizcilerinin merak ettiği konu başlıklarını interaktif bir şekilde ele alan KOSDER Akademi, her ayın ilk cuması yaptığı Navlun Piyasaları ve Güncel Gelişmeler söyleşisiyle de denizciliğe dair anlık ve dönemsel gelişmeleri sizlere aktardı.”

“670 sektör temsilcisini bir araya getirmenin gururunu yaşadık”

Derneğin yüz yüze gerçekleştirdiği organizasyonlarla oldukça verimli bir dönem geçirdiklerine değinen Sesel, “Türk ve dünya denizciliğine katkı sunmaya büyük özen gösterdik. Özellikle; 22 Eylül 2022 tarihinde ilkini gerçekleştirdiğimiz İstanbul Uluslararası Denizcilik Konferans ve Gala Yemeği (ISTSHIP) ile birlikte; dünyanın 24 ülkesinden 670 sektör temsilcisini bir araya getirmenin gururunu yaşadık. Türk Armatörler Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz ISTHIP-22’nin; ilk misafir ülkesi olan ve dünya denizcilik endüstrisinin birinci sırasında yer alan Yunanistan’dan gelen çok sayıda denizci dostumuzu da ülkemizde ağırladık. ISTSHIP-22’nin konferans bölümünde ise; global denizcilik endüstrisinin söz sahibi isimleri aracılığıyla, dünya denizciliğinin gündemini belirleyen ve geleceğini şekillendiren konu başlıklarını ele aldık. Ayrıca bu kıymetli organizasyon; ISTHIP-22’nin ana teması oluşturulurken ve devam eden süreçte katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Yunan Koster Armatörleri Derneği ile etkinlik öncesinde başlayan iyi ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirdi” dedi.

Pınar Kalkavan Sesel savaş döneminde yapılan çalışmalara değindi

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın, tüm dünyaya etki edecek bir kriz havasının oluşmasına neden olduğunu hatırlatan Sesel, savaşın ortaya çıkardığı kriz ortamının tek gayeleri sektörel faaliyetlerini devam ettirmek olan Türk sahipli gemilerinin bölge limanlarında mahsur kalmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Savaşın ilk anından itibaren, öncelikli olarak Ukrayna ve Rusya limanlarında bulunan gemilerin tespit edilmesi konusunda yaptıkları çalışmaların, bu sürece dair ilk adımları olduğunu kaydeden Sesel, “Derneğimiz, bölgedeki denizcilerimizden aldığı bilgileri ilgili idari kurumlara ileterek; gemi insanlarımızın ve gemilerimizin savaş ortamından bir an önce kurtarılması için gerekli girişimleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda KOSDER Akademi çatısı altında yaptığımız söyleşilerle; savaşın sektörümüze etkilerini uzman konuklarımız aracılığıyla denizcilerimize aktardık. Özellikle, savaşla birlikte gündemde yer eden Savaş Sigortaları konusunda da ‘’özel riskler yönetim merkezi ‘’ ile yakından çalışarak, armatörlerimize avantajlı sigorta poliçe imkanları sunmaya çalıştık. Tüm bunlarla birlikte; armatör ve işletmecilerimizle iletişimde kalarak, Ukrayna limanlarında kurtarılmayı bekleyen gemilerimizin güncel durumlarını yakından takip etmeye devam ettik” diye konuştu.

“Derneğimizi daha ileriye taşımayı temel ilkemiz haline getirdik”

Pınar Kalkavan Sesel sözlerini şöyle tamamladı: “Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte içerisinde bulunduğumuz camiaya layık olmayı ve derneğimizi daha ileriye taşımayı temel ilkemiz haline getirdik. Kalbimizde ve ruhumuzda bunu başarmanın huzurunu yaşarken, şartlar ne olursa olsun daima yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen KOSDER Ailesinin değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana özveri, inanç ve istekle çalışan; kendileriyle birlikte yol yürümekten onur ve gurur duyduğum, kıymetli yol arkadaşlarım Yönetim Kurulu Üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha üstün gayret ve sabırları için teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek Yönetim Kurulumuzun da Derneğimize ve Türk deniz denizciliğimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, kendilerini şimdiden tebrik ediyorum.”

Pınar Kalkavan Sesel’in konuşmasının ardından Genel Kurul için önerilen divan heyeti seçildi. Genel kurulun devamında faaliyetlerle ilgili hazırlanan video sunumu yayınlanarak, Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi, Tüzük Değişiklik Maddelerinin Görüşülmesi maddeleri görüşülüp onaylandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile gerçekleşen seçimde yeni yönetim kurulu belirlendi ve yeni yönetimi temsilen Hakan Çendik söz aldı.

Hakan Çendik: Üyelerimizin yanında olacağız

KOSDER Derneğinin 139 üyesi, yaklaşık 500 adet gemiyle 4 milyon dwt üzerinde filoyu kontrol ettiğini belirten Hakan Çendik, yeni seçilen yönetim kurulunun üzerine düşen sorumlulukla, üyelerin ihtiyacı olan her durumda göreve hazır olacağını vurguladı. Üyelerin en temel sorunların başında olan iyi eğitimli, yabancı dile hakim zabit ve tayfa sınıfı insan kaynağı için ilgili kurumlarla çözüm önerileriyle gerekli görüşmeler yapıp sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Çendik, “Denizcilik Sektörü, ülkemizdeki işsizliğe denizde istihdam sağlayarak karadaki işsizliğe çarpan etkisiyle extra katkı sağlamaktadır, Gemi işletmecileri iyi eğitimli ve mesleğini seven insan kaynağı ihtiyacı yaşarken, karada işsizlik oranının yüksek seviyelerde olması, ülkemizin insan kaynaklarının yerinde kullanılması , ihtiyaca göre istihdam düzenlemesi yapmak zaruridir. Üyelerimizin diğer ihtiyaçlarını ve güncel sorunlarını iyi biliyoruz, Hızlı ve efektif çözümler üretilmesine katkı sağlayıp, üyelerimizin yaşadığı olumsuz koşularda Kurumsal kimliğimizle yanlarında bulunacağız. Günümüzde bilgi paylaşımı hayati önem taşımaktadır, Üyelerimizden ricamız her türlü olumlu veya olumsuz bilgi ve tecrübelerini çekinmeden paylaşmalıdır. Sektör paydaşlarıyla ve idaremizle ve Deniz Ticaret Odamızla, Armatörler birliği , Mezunlar STKları ve derneklerle istişarelerde bulunup önceki faaliyetler yeni projelerle İşbirliklerimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Derneğin kuruluşunda itibaren gündemde olan yaşlı koster filosunun yenilenmesi hedefini milli ve yerli imkanlarla hayata geçirmek için kesintiye uğradığı yerden tekrar ele alarak hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Hakan Çendik, hedeflerine yönelik yaptığı konuşmasına şöyle devam etti: “Derneğimize uygun lokal araştırıp bizlerin keyifli zaman geçireceği, bilgi ve tecrübelerimizi aktaracağımız güzel bir mekan için ivedilikle araştırma başlayacağız. Ülkemizin Üç tarafı denizlerle çevriliyken bizler de dört bir taraftan denize ve denizciliğe yönelip dünyada söz sahibi denizci bir millet ve ülke olmalıyız”

Seçimin ardından dilek ve temenniler gündem maddesine geçildi. Burada söz alan KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür Cemalettin Şevli, KOSDER armatörlere büyük bir güç ve enerji verdiğini belirterek, dernek için acilen bir yer gerektiğini söyledi.

Konuşmasında KOSDER’in önemine dikkat çeken Cengiz Kaptanoğlu ise; “Birlik beraberliği sağlamak çok önemli. Ancak neticede buraya ne koydun ona bakmak lazım. KOSDER filosu bir yaradır. Başaracağız. Başarmak için Ankara’yı ikna edeceğiz. Ankara’ya devletimiz, milletimiz denizcilikte kalkınsın diye gideceğiz. Ben değil, biz için gideceğiz. Ankara ile ilişkilerin arttırılması çok önemli” diye konuştu.

