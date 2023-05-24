Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 528 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi. Rodos'tan yola çıkan 294 metrelik "Norwegian Jade" (fotoğrafta) isimli gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu Kanadalı ve İngiliz toplam 2 bin 430 yolcu ile 1021 personel bulunduğu bildirildi.

Vira Haber