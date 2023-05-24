Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 528 Yolcu Geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi. Rodos'tan yola çıkan 294 metrelik "Norwegian Jade" (fotoğrafta) isimli gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu Kanadalı ve İngiliz toplam 2 bin 430 yolcu ile 1021 personel bulunduğu bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum, Bahama Bandıralı Kruvaziyer, Turist, Norwegian Jade
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