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Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 528 Yolcu Geldi

Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 528 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 528 yolcu geldi. Rodos'tan yola çıkan 294 metrelik "Norwegian Jade" (fotoğrafta) isimli gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu Kanadalı ve İngiliz toplam 2 bin 430 yolcu ile 1021 personel bulunduğu bildirildi.

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Vira Haber

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