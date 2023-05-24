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Irak'taki Al Faw Limanında Dip Derinleştirme Çalışmaları

Irak'taki Al Faw Limanında Dip Derinleştirme Çalışmaları

Orta Doğu'nun en büyük limanlarından biri olacak Irak'ın Basra kentindeki Büyük Faw Limanı'nın inşa çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

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Orta Doğu'nun en büyük limanlarından biri olacak Irak'ın Basra kentindeki Büyük Faw Limanı'nın inşa çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Irak’ın ilk açık deniz limanı olacak Faw, Türkiye’yi Basra körfezine bağlayan “Kalkınma Yolu Projesi”nin uç noktasında bulunuyor. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek. İş makineleriyle desteklenmiş gemiler, limanda dip derinleştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Vira Haber

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