Endonezya'da Gelgit Hasara Yol Açtı
Endonezya'nın Demak kentinde 7 yıldır süren gelgit dalgaları hasara yol açtı.
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Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Demak kentinde, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinin sonucu 7 yıldır dinmeyen gelgit dalgaları kente büyük hasar verdi. Vatandaşlar günlük hayatında ulaşımlarını botlar ile sağlıyor.
Vira Haber
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