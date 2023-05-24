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Endonezya'da Gelgit Hasara Yol Açtı

Endonezya'da Gelgit Hasara Yol Açtı

Endonezya'nın Demak kentinde 7 yıldır süren gelgit dalgaları hasara yol açtı.

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Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Demak kentinde, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinin sonucu 7 yıldır dinmeyen gelgit dalgaları kente büyük hasar verdi. Vatandaşlar günlük hayatında ulaşımlarını botlar ile sağlıyor.

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Vira Haber

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