Bodrum'a Lüks Yolcu Gemisi "Evrima" İle 277 Turist Geldi
Malta bayraklı "Evrima" isimli lüks yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.
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Hayfa Limanı'ndan gelen 190 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 277 yolcu ve 241 personel bulunuyor.
İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, sahil şeridinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.
"Evrima", akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket etti.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum, Lüks Yolcu Gemisi, Evrima, Turist
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