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Kuşadası'na Dev Kruvaziyerle 2 Bin 600 Turist Geldi

Kuşadası'na Dev Kruvaziyerle 2 Bin 600 Turist Geldi

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, dev kruvaziyerle 2 bin 600 turist geldi.

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Kuşadası Ege Port Limanı'na Hollanda bayraklı kruvaziyer "Nieuw Statendam" yanaştı.

Gemiden, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 2 bin 600 turist indi.

Turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezmek için tur otobüsleriyle limandan ayrıldı. Turlara katılmayan turistler ise kent merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

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Vira Haber

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