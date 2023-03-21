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Bodrum'a sezonun İlk Kruvaziyeri Geldi

Bodrum'a sezonun İlk Kruvaziyeri Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Emerald Azzurra" ile 75 yolcu geldi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Emerald Azzurra" ile 75 yolcu geldi. Emerald Cruises'a ait 110 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli Emerald Azzurra, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Bodrum Cruise Port'un 15. hizmet yılı olması nedeniyle gemiden inen yolcular hediye ve çiçeklerle karşılandı.

Vira Haber

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