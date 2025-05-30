Bodrum’da 1.2 Milyarlık Süper Yat Suya İndirildi



İçmeler mevkiinde faaliyet gösteren özel bir tersanede üretilen yat, 4 güverte üzerinde 12 kişilik kapasitesi, 6 misafir kabini, 2 salonu ve 10 personel için 5 ayrı yaşam alanıyla dikkat çekti. Yatın denize indirilmesi sırasında sirenler çalındı, mavi-beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Tersane çevresinde toplanan vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bodrum için gurur verici bir proje"

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bodrum için gurur günü. Böylesine büyük bir projenin ilçemizde hayata geçirilmiş olması hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkı sağlıyor" dedi.

3 yılda tamamlandı, ABD’li iş insanına satıldı

Firmanın CEO’su Onur Tekin, yatın tasarım ve üretim sürecinin yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirterek, "Teknenin tasarımı 1 yıl sürdü. Ardından üretim aşamasına geçtik. Yaklaşık 2 ay önce tekneyi ABD’li bir iş insanına sattık. Müşterimiz ikinci bir sipariş daha verdi. Yakında ikinci projemize başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

380 kişi çalıştı, İtalyan tasarımcı imzası taşıyor

Firma ortağı Tufan Güleş ise projede 380 kişinin görev aldığını belirterek, "Bodrum guleti çizgilerini modern yat anlayışıyla birleştirdik. Tasarımı ünlü İtalyan tasarımcı Luca Dini ile birlikte gerçekleştirdik. Tüm emeğimizi bu projeye verdik" dedi.

"Türkiye’yi seviyorum"

Süper yatın yeni sahibi ABD’li iş insanı Tzahi Nachmias ise, "Yıllardır tekne sahibiyim. Daha önce İtalya’da yat yaptırıyordum ama bu kez Bodrum’u tercih ettim. Buradaki ekiplerle çalışmak beni çok mutlu etti. Bu yatı tamamen kendi özel kullanımıma göre hazırlattım" diye konuştu.

Vira Haber