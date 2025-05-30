İDO ile Yeni Rota Karadeniz’de Oluşturuldu

24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul Sarayburnu Limanı’ndan Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki incisi Burgas’a düzenli deniz otobüsü seferleri başlıyor.

Avrupa’ya Denizden Konforlu ve Keyifli Bir Yolculuk

Karadeniz’in büyüleyici manzaraları eşliğinde yaklaşık 5 saat sürecek bu deniz yolculuğu, hem yaz tatilini planlayan gezginler hem de ticari seyahat yapanlar için eşsiz bir alternatif sunuyor. Seferler haftanın üç günü karşılıklı olarak İstanbul’dan saat 15.00’da, Burgas’tan ise saat 08.00’da gerçekleştirilecek. İDO’nun Burgas hattı ile artık Avrupa sadece bir deniz yolculuğu kadar yakın!

Burgas: Tatilin Yeni Adresi

Tarihi mirası, modern şehir yapısı, uzun plajları ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkan Burgas, Bulgaristan’ın en büyük dördüncü şehri olmasının yanı sıra, Karadeniz’in en işlek ve en gözde limanlarından biri. Deniz Bahçesi (Sea Garden), yürüyüş yolları, termal merkezler ve doğayla iç içe alanlarıyla huzur arayanlara hitap ederken; yaz boyunca düzenlenen müzik festivalleri ve sokak sanatları etkinlikleriyle genç gezginler için de dinamik bir atmosfer sunuyor.

“Karadeniz’de Yeni Bir Dönem Başlatıyoruz”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni hatla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul–Burgas hattı, İDO’ nun uluslararası deniz taşımacılığı ile ülkemizin etrafındaki 4 denizde sefer yapma vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. 2024 yılı Ege Adaları’na başlattığımız seferlerin ardından, 2025 yılına Ege Adaları sefer ağını genişleterek başladık. Yanı sıra; 28 Mayıs itibariyle Mersin Taşucu’ndan Girne seferlerimiz başladı. Haziran ortası itibariyle de Karadeniz’de de uluslararası bir rota açarak, ülkemizin stratejik konumunu avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu hat, sadece iki şehir arasında değil, iki ülke arasında kültürel ve ekonomik bir köprü işlevi görecek. Aynı zamanda vatandaşlarımızın Avrupa’ya ulaşımında yeni ve keyifli bir ulaşım alternatifi olacak. Karadeniz’de başlatacağımız bu operasyon ile bölge ulaşımında yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını ve ülkemizi tüm denizlerimizde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.”

Vize ve Seyahat Bilgilendirmesi

Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olduğu için bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahat öncesi vize almaları gerekmektedir. Yeşil pasaport sahipleri ise, son 6 ay içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilir. Bulgaristan için kapıda vize uygulaması bulunmamaktadır.

Biletler Satışta

Yaz sezonunun gözde rotalarından biri haline gelmesi beklenen İstanbul–Burgas hattı için bilet satışları 29 Mayıs itibarıyla başladı. Sefer saatleri, kampanyalar ve diğer detaylı bilgiler için www.ido.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.