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Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 3’ü çocuk 17 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 3 çocuk yakalandı. Olayda ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Vira Haber 

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