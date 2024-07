Samsunum Gemileri 2 Ayda 30 Bin Kişiyi Gezdirdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 ayrı güzergahta “Samsunum” gemileri ile düzenlenen gemi turları da bu noktada büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar Samsun’a denizden bakma fırsatı buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimizin her yanı ayrı bir güzellik barındırıyor. Gemi turlarıyla da hemşehrilerimize ve misafirlerimize şehrimizin güzelliklerini göstermek adına bambaşka bir perspektif sunuyoruz” dedi.

Turizm çalışmalarına büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Odak Samsun” diyerek; Samsun’u ve Samsun’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini herkese tanıtmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi şehrin 3 noktasında düzenlenen “Samsunum” gemi turlarıyla da bu hedefe pozitif katkı sağlıyor. Düzenlenen gezilerle yolcular şehrin birbirinden özel güzelliklerine tanıklık ediyor. Samsunum-1 kent merkezindeki sahilde, Samsunum-2 gemisi Ayvacık Suat Uğurlu Baraj Gölü’nde, Samsunum-3 Gemisi ile Vezirköprü’deki Şahinkaya Kanyonu’nda turistik gezi turları gerçekleştiriliyor. Gemi turlarına katılan vatandaşların ilgisi ise her geçen yıl artıyor. Samsunum gemileriyle 2024 yılının yaz döneminde (Haziran- Temmuz) düzenlenen turlara 30 bin 300 kişi katıldı.



“Şehrimiz hem çok özel hem çok güzel”

Samsun’un tarihi, kültürel ve doğal çok fazla güzelliği bir arada barındırdığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’umuz hem çok özel hem çok güzel bir şehir. Turizm potansiyeli oldukça yüksek. Biz de turizm adına her çalışmayı önemsiyor, şehrimizin turizm yelpazesini genişletmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Odağımız Samsun diyerek hareket etmeyi sürdürüyoruz. Şehrimizin her yanı ayrı bir güzellik barındırıyor. Samsunum gemi turlarıyla da hemşehrilerimize ve misafirlerimize şehrimizin güzelliklerini göstermek adına bambaşka bir perspektif sunuyoruz. Gemi turlarımıza ilgi de oldukça yoğun. Mesela Şahinkaya Kanyonu, Ayvacık bir turizm harikası. Gemilerimiz ile hem şehir merkezimizi hem de ilçelerimizi denizden görme fırsatı buluyoruz. Kentimizde yaşayan hemşehrilerimiz, Samsun’umuza dışarıdan gelen misafirlerimiz de bu turlara katılarak şehrimizin güzelliklerini bambaşka açılardan görebilirler” diye konuştu.

Vira Haber