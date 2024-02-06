Bodrum'da 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 39'u Yakalandı

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler, fiber karinalı lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı. Bodrum açıklarındaki diğer iki göçmen olayında ise iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Ekiplerce hareketli lastik botlar durdurularak toplam 39 göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 61 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber