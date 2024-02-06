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Husiler, Kızıldeniz’deki ABD ve İngiliz Gemilerini Hedef Aldı

Husiler, Kızıldeniz’deki ABD ve İngiliz Gemilerini Hedef Aldı

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz gemilerine Kızıldeniz’de füze fırlatıldığını açıkladı.

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Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları ABD ve İngiltere’ye rağmen devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea bugün yaptığı açıklamada, ABD ve İngiliz gemilerine Kızıldeniz’de füze fırlatıldığını duyurdu. Sarea, hedef alınan gemilerin Star Nasi ve Morning Tide olduğunu açıklarken, gemilerin Marshall Adaları ve Barbados bandıralı olduğu öğrenildi.

Vira Haber

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